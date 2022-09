Wirtschaft DGB droht Bundesregierung mit eigenen Demonstrationen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi erwägt eigene Demonstrationen der Gewerkschaften, sollte es angesichts explodierender Preise keine weiteren Entlastungen geben. "Wir werden uns im DGB genau Gedanken darüber machen, wie wir unserer Stimme noch mehr Gewicht verleihen - in den Betrieben oder auf Demonstrationen", sagte Fahimi dem "Spiegel".



Ob man letztlich auf die Straße gehe, hänge von der Politik ab. Der DGB fordert neben einer weiteren Einmalzahlung in diesem Jahr in Höhe von 500 Euro auch einen Gaspreisdeckel. Über einen solchen Mechanismus will die Ampelkoalition zunächst eine Expertenkommission beraten lassen.