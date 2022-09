Freedom Battery Metals beruft Paul Gorman in das Board of Directors

9. September 2022 - Vancouver, B.C. - Freedom Battery Metals Inc. (CSE: FBAT) (“Freedom“ oder das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Paul Gorman zum Director des Unternehmens ernannt hat. Herr Gorman wird Nelson Lamb ersetzen, der als Director zurückgetreten ist. Herr Gorman wurde auch in den Prüfungsausschuss des Unternehmens berufen, um die durch den Rücktritt von Herrn Lamb entstandene Vakanz zu besetzen. Das Unternehmen dankt Herrn Lamb für seine Beiträge zum Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Paul Gorman ist ein Spezialist für Geschäftsentwicklung und Unternehmensfinanzierung mit 25 Jahren Erfahrung in der Finanzierung und der Börsenzulassung von Unternehmen, der Bewertung der Rentabilität von Vermögenswerten und dem Betrieb von Wachstumsunternehmen. Herr Gorman war zuletzt in leitender Funktion bei einer Reihe von strategischen Metallunternehmen tätig, darunter Southhampton Ventures Inc., MEGA Graphite Inc. und NovoCarbon Inc. Das Board of Directors des Unternehmens freut sich darauf, auf Herrn Gormans Fachwissen in den Bereichen strategische Initiativen, Finanzen und Unternehmensführung zurückgreifen zu können.

Über Freedom Battery Metals

Freedom Battery Metals (CSE: FBAT) ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Mineralkonzessionsgebiete mit Batteriemetallvorkommen ausfindig zu machen und gegebenenfalls zu erschließen. Das Unternehmen ist um die Weiterentwicklung seines Lithiumkonzessionsgebiets ZigZag Lake bemüht, das sich im Bergbaurevier Thunder Bay im Gebiet Crescent Lake (Ontario, Kanada) befindet.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedar.com einsehen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Dazu gehören ohne Einschränkung Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Voraussagen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der Nutzung von Herrn Gormans Fachwissen in verschiedenen Bereichen durch das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.