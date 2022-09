Dennoch halten der Ukrainekrieg und die weiteren Krisen die Welt in Atem und machen uns heute insbesondere die hohe Inflation und speziell in Europa die Energiekrise zu schaffen. Die Grafik zeigt das ganze Bündel an Problemen und wie sich diese gegenseitig verstärken.

So legte der bilanzierte Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich 6,3 Prozent zu und haben 75 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzung der Analysten geschlagen (FactSet Earning Insights, S. 6). Die Furcht vor einem Gewinneinbruch auf breiter Front bewahrheitete sich nicht. Steigende Kosten wurden über Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben und Problemen in der Lieferkette mit mehr Lagerhaltung und neuen Zulieferern begegnet.

