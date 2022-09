Bereits im August wurde das Wertpapier von Bechtle besprochen, nachdem der Wert über die für einen erfolgreichen Bodenabschluss erforderliche Triggermarke von 42,50 Euro gesprungen war. Später hielt sich der Wert in einer als bullisch ausgewerteten Konsolidierung auf, die Marktturbulenzen lösten diese allerdings unerwartet zur Unterseite auf. Vor gut einer Woche haben aber wieder Käufer das Zepter übernommen und schieben die Aktie dynamisch zur Oberseite an. Zwar dauert die Bodenbildungsphase der letzten Monate dadurch noch immer an, ein klares Statement wurde aber von der bullischen Seite gesetzt.

Bodenbildung dauert an