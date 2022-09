Bitcoin-Miner haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend in den USA breit gemacht. Laut Zahlen der US-Regierung macht die Mining Industrie in den USA "insgesamt mehr als 38 Prozent der weltweiten Bitcoin-Aktivitäten aus - im Jahr 2020 waren es noch 3,5 Prozent."

Das rasante Wachstum der sehr energieintensiven Branche ruft jetzt auch Klimaschützer auf den Plan. Denn die Regierung von Präsident Joe Biden hat sich ehrgeizige Ziele beim Einsparen von CO2 gesetzt. Ein neuer Report des Weißen Hauses fordert deshalb von der Industrie mehr Anstrengungen, um Energie zu sparen.