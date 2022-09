VALLETTA (dpa-AFX) - Die Zahl der Asylanträge in den EU-Staaten zusammen mit Norwegen und der Schweiz (EU+) ist in der ersten Jahreshälfte 2022 deutlich gestiegen. In den ersten sechs Monaten gingen bei den Behörden rund 406 000 Asylgesuche ein, wie die EU-Asylagentur EUAA am Freitag in Valletta auf Malta mitteilte. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres sei das ein Anstieg um 68 Prozent.

Dieser Trend lässt sich, was die Asylanträge und die irreguläre Migration angeht, auch in Deutschland beobachten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden in den ersten sieben Monaten dieses Jahres hierzulande rund 36 000 unerlaubte Einreisen registriert. Im Vorjahreszeitraum waren von der Bundespolizei 24 615 Menschen festgestellt wurden, die unerlaubt eingereist waren.