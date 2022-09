Darüber hinaus wird der Nettobarwert des Projekts vor Steuern bei einer Abzinsung von 7% auf 1,3 Mrd. USD geschätzt. Die Amortisierungsdauer liegt laut Studie bei zwei Jahren, während der interne Zinsfuß 47% beträgt. Hinzu kommt, dass die Investitionskosten auf 495 Mio. USD geschätzt werden.

Dabei beruhen diese Zahlen ausschließlich auf der bestehenden, Ressource des Paradox-Projekts, die bei 239.000 Tonnen in der Kategorie angezeigt liegt. Anson will die Wirtschaftlichkeitsdaten der Studie bei zukünftigen Ressourcenerweiterungen aktualisieren.

Denn, wie Executive Chair Bruce Richardson erklärt, bestehe weiterhin erhebliches Potenzial, über die jetzt bekanntgegebenen Zahlen hinaus – neben einer bereits abgeschlossenen und einer geplanten Bohrkampagne zur Ressourcenerweiterung, stehe in Phase 2 der Entwicklung nämlich auch die Einbeziehung der Bromproduktion an. Anson will auf Paradox die so genannte Direct Lithium Extraction-Technologie nutzen, um den Energie- und Wasserverbrauch zu senken. Darüber hinaus soll die Sole nach der Lithiumextraktion zurück in das Projekt verbracht werden.

Anson geht davon aus, die Lithiumkarbonatproduktion auf Paradox 2025 aufnehmen zu können. In der erwähnten zweiten Phase der Entwicklung soll neben der Aufnahme der Bromproduktion auch eine „substanziell“ Steigerung der Lithiumproduktion erfolgen. Die Finanzierung der zweiten Phase glaubt Anson mit dem freien Cashflow aus der ersten Produktionsphase stemmen zu können.

Neuer Lithiumplayer mit spannendem Projekt in Nevada

Ebenfalls in den USA, im Bundesstaat Nevada, treibt Usha Resources (WKN A3DK8K / TSXV USHA) das Lithiumprojekt Jackpot Lake voran, wobei man sich aber auch noch in einem erheblich früheren Entwicklungsstadium befindet als Anson Resources. Dafür liegt die Marktkapitalisierung von Usha aber aktuell auch noch unter 10 Mio. CAD! Wer sich weiter zu diesem aussichtsreichen Unternehmen informieren möchte, kann damit am besten im Unternehmensprofil auf goldinvest.de beginnen.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.