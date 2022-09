STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schweden ist zwar das Heimatland der weltbekannten Klimaaktivistin Greta Thunberg, trotzdem spielt der Klima- und Umweltschutz vor der schwedischen Parlamentswahl an diesem Sonntag nur eine untergeordnete Rolle. Deshalb hat die Bewegung Fridays for Future am Freitag bei Demonstrationen in mehreren schwedischen Städten auf die Bedeutung des Kampfes gegen die Klimakrise hingewiesen. Das Thema sei im Wahlkampf im Prinzip vollkommen ignoriert worden, sagte Thunberg der Nachrichtenagentur TT bei einem Protestmarsch in der Hauptstadt Stockholm. Dort sprach die Polizei zunächst von rund 2000 Teilnehmern.

Als junger Mensch fühle sie sich ziemlich verlassen, da sich niemand um ihre Zukunft schere, sagte Thunberg zu TT. "Aber als Wählerin, die ich dieses Jahr tatsächlich bin, fühle ich mich auch für ziemlich dumm erklärt." Natürlich gebe es unter den zur Wahl stehenden Alternativen einige, die weniger schrecklich als gewisse andere seien. Bei keiner Partei entspreche die Politik jedoch dem, was nötig sei, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.