FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag von der Rekordleitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) profitiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0048 US-Dollar. Sie notierte so über der Parität zum Dollar. In der Nacht zum Freitag hatte der Euro noch etwa ein Dollar gekostet. Der Euro notierte zuletzt aber unter seinem Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0049 (Donnerstag: 1,0009) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9951 (0,9991) Euro.

Die EZB hatte am Vortag mit 0,75 Prozentpunkten die stärkste Zinsanhebung seit ihrem Bestehen durchgeführt. Zudem stellte sie weitere kräftige Erhöhungen in Aussicht. Der Euro geriet dennoch zunächst unter Druck, legte im Nachgang aber zu. Normalerweise erhöhen steigende Zinsen die Attraktivität einer Währung in den Augen von Anlegern.