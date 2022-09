Designstudie des SKODA OCTAVIA COMBI feiert 25. Jubiläum (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Konzeptfahrzeug des geräumigen SKODA OCTAVIA COMBI

debütierte am 10. September 1997 auf der IAA in Frankfurt am Main



> Designstudie gehört heute zur Sammlung des SKODA Museums in Mladá Boleslav





> Erste Generation des modernen OCTAVIA legte den Grundstein für den Erfolg desheutigen Bestsellers von SKODAVor 25 Jahren, am 10. September 1997, präsentierte SKODA AUTO auf der IAA inFrankfurt am Main die Designstudie des OCTAVIA COMBI. Das Fahrzeug unterschiedsich nur in wenigen Details vom Serienmodell, das im Frühjahr 1998 debütierte.Inzwischen trägt die vierte moderne Generation des OCTAVIA COMBI maßgeblich zumgroßen Erfolg des Markenbestsellers bei.Im September 1996, fünfeinhalb Jahre nach dem Eintritt von SKODA in denVolkswagen Konzern, nahm der tschechische Automobilhersteller in Mladá Boleslaveines der seinerzeit modernsten Automobilwerke Europas in Betrieb. Mit derSerienproduktion des ersten SKODA OCTAVIA der modernen Generation begann für dasUnternehmen eine neue Ära. Die Entwicklungsarbeiten an dem Liftback-Modell, dasseinerzeit auf einer neuen Plattform aus dem Volkswagen Konzern basierte, liefenbereits im Jahr 1992 an. Für die Gestaltung der zeitlos modern gestaltetenKarosserie nutzten die Designer unter der Leitung von Dirk van Braeckel damalsCAD-Technologie.Am 10. September 1997, gut ein Jahr nach dem Produktionsstart desLiftback-Modells, präsentierte SKODA auf der 57. IAA in Frankfurt am Main eineDesignstudie des OCTAVIA COMBI. Das markante lilafarbene Fahrzeug gehört heutezur Sammlung des SKODA Museums in Mladá Boleslav.Kein halbes Jahr später startete im Februar 1998 die Serienproduktion desOCTAVIA COMBI. Dabei setzte SKODA Maßstäbe in der Fertigung: Das Seitenteil derKarosserie wurde in einem Stück aus Tiefziehblech geformt und in der damalsgrößten Pressanlage des tschechischen Automobilherstellers gefertigt. Die Anlageermöglichte eine Genauigkeit von einem Zehntel Millimeter und das Gewicht derentsprechenden Pressform lag bei 63 Tonnen.Im März 1998 feierte der OCTAVIA COMBI auf dem Genfer Automobilsalon seineWeltpremiere und zwei Monate später nahmen die ersten Kunden ihre Fahrzeugeentgegen. Der Radstand des viereinhalb Meter langen Modells lag mit 2.512Millimetern auf dem Niveau des Liftback, gleichzeitig war der Kombi sechsMillimeter länger und 26 Millimeter höher. Je nach Konfiguration wog er dabeilediglich 15 bis 30 Kilogramm mehr. Das elegant gestaltete Heck bot eingroßzügiges Kofferraumvolumen von 548 bis 1.512 Litern.In der Folge gelang es dem heutigen Bestseller des tschechischenAutomobilherstellers, an den Erfolg des ersten OCTAVIA COMBI-Modells derUnternehmensgeschichte anzuknüpfen: Am 11. September 1960 präsentierte SKODA dasFahrzeug mit Zentralrohrrahmen, vorne längs eingebautem Motor undHinterradantrieb auf der Internationalen Maschinenbaumesse in Brünn. Das Modellmit den Abmessungen 4.065 x 1.600 x 1.430 Millimetern fertigte SKODA damals vonSommer 1961 bis 1971.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5317652OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH