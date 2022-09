Mobilize Financial Services für Nachhaltigkeit ausgezeichnet (FOTO)

Neuss (ots) - Nachhaltig unterwegs: Die Automobilbank Mobilize Financial

Services (neuer Markenname von RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland) ist in

der Studie "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit 2022" ausgezeichnet worden

(Focus 29/22).



In der vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF)

durchgeführten Studie von Focus Money und Deutschland Test wurden verschiedene

Aspekte der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit untersucht.





Ausgezeichnet wurden in der Deutschlandtest-Studie die Unternehmen, die als"besonders nachhaltig agierend" wahrgenommen werden. Dafür wurden 19.000Unternehmen und Marken vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 mittels derMethode des Social Listenings auf Nachhaltigkeit hin untersucht.Jean-Louis Labauge, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland:"Als Automobilbank für Renault, Dacia und Nissan fördern wir mit unseren Finanz-und Versicherungslösungen seit vielen Jahren schon die Elektromobilität inDeutschland. Zentrales Ziel von Mobilize Financial Services ist, auch in Zukunftinnovative Finanzlösungen für eine nachhaltige Mobilität für alle Menschen zuschaffen."Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandMobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. NiederlassungDeutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., diein 36 Ländern weltweit aktiv ist.Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zuFinanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler derMarken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCIBanque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkontenerfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukteseit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. NiederlassungDeutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss inNordrhein-Westfalen.