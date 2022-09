Am Freitagabend stand zunächst noch ein Gedenkgottesdienst in der St.-Paul's-Kathedrale in London an, der neue König Charles III. wollte außerdem eine Rede an die Nation halten. Nach dem Tod der Queen wird in Großbritannien und weltweit getrauert und an die Königin erinnert. Viele Länder setzten Flaggen auf halbmast, darunter auch weit entfernte Königreiche wie Thailand und Malaysia, ebenso abgelegenen Südpazifik-Staaten wie die Cookinseln.

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wird ihr Sohn Charles (73) am Samstag als neuer britischer König Charles III. ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte, soll die Zeremonie um 11.00 Uhr (MESZ) im St.-James's-Palast in London beginnen. Am Freitag empfing der neue König erstmals die neue britische Premierministerin Liz Truss zu einer Audienz. Truss ist erst seit Dienstag im Amt - da war sie noch zu einer Audienz bei der Queen, die sie auch mit der Regierungsbildung beauftragt hatte.

Mit dem Tod der Queen ist die Krone direkt an Charles übergegangen. Bei der Proklamation am Samstag handelt es sich also eher um eine mit viel Prunk begangene Formalie. Die Queen starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral.

Die britische Premierministerin Liz Truss versicherte dem neuen König am Freitag die Treue der Briten. Auch er verdiene Loyalität, sagte Truss im Parlament in London vor einem vollen Haus überwiegend schwarz gekleideter Abgeordneter.

Über die Queen sagte Truss: "Ihre Majestät war eine der größten Führungspersönlichkeiten, die die Welt je gesehen hat. Ihre weisen Worte haben uns in den schwierigsten Zeiten gestärkt. In den dunkelsten Momenten der Pandemie hat sie uns die Hoffnung gegeben, dass wir uns wieder (mit anderen) treffen können." König Charles habe in seinem Leben ebenfalls schon viel für das Land getan, etwa durch seine Bemühungen im Umweltschutz. "Wir schulden ihm Loyalität und Hingabe", sagte sie. "Die Krone wird fortbestehen, die Nation wird fortbestehen, und in diesem Geiste sage ich: Lang lebe der König."

Am Freitagmittag läuteten an Hunderten britischen Kirchen die Glocken, eine Stunde später wurden im ganzen Land zeremonielle Böllerschüsse im Gedenken an die gestorbene Königin abgefeuert. Etwa am Tower von London, in Edinburgh, Cardiff, Plymouth, York, Stonehenge sowie in Gibraltar, dem britischen Überseegebiet an der Südspitze Spaniens, und an Bord mehrerer Kriegsschiffe waren Kanonen im Einsatz, wie das Verteidigungsministerium berichtete.