Die Scaled Agile Summit Launch (Gipfeleröffnung) präsentiert bahnbrechende Tools und Ressourcen für den Aufbau von Resilienz für SAFe®-Unternehmen

Boulder, Colo. (ots/PRNewswire) - Als wichtiger Faktor für geschäftliche

Agilität bietet Scaled Agile neue Tools und Ressourcen, die die Praxis von SAFe

für alle im gesamten Unternehmen unterstützen sollen



Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, stellte Summit Launch (https://c212.net/

c/link/?t=0&l=de&o=3642771-1&h=4105075789&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3642771-1%26h%3D2998899347%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsca

ledagile.com%252F2022-summit-launch%252F%26a%3DSummit%2BLaunch&a=Summit+Launch)

vor, mit über 20 neuen Funktionen und Ressourcen, die Unternehmen helfen sollen,

geschäftliche Agilität zu erzielen, indem alle in die SAFe-Praxis des

Unternehmens einbezogen werden, unabhängig von Funktionsbereich oder Erfahrung.

Das neue Angebot konzentriert sich auf vier Bereiche - Mitarbeiter in neuen

Funktionen, Übersetzung von Kursmaterial, Erweiterung der Praktiken über IT

hinaus und Verbesserung der geschäftlichen Agilität - und umfasst neue

Workshops, Online-Lernserien, erweiterte Sprachoptionen, Artikel, Berichte,

Bewertungen, und eine neue Prüfungsplattform.