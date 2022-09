Die EZB hebt stark die Zinsen an, kündigte weitere große Zins-Schritte an und will nun sogar über die Bilanzreduktion diskutieren, Sprecher der US-Notenbank Fed wollen weitere große Anhebungen der Zinsen: trotz maximal hawkisher Rhetorik der Notenbanken steigen die Aktienmärkte deutlich. Warum? Eben weil die EZB so stark die Zinsen anheben möchte! Denn das stützt den Euro und schwächt den Dollar - und ein schwacher Dollar ist gut für Aktien und umgekehrt. Dazu kommt die massive Short-Positionierung institutioneller Investoren, die sich für ihre (Long-)Portfolios auf der Unterseite abgesichert hatten. Je stärker nun die Aktienmärkte steigen. umso stärker das Potential für Eindeckungen dieser Short-Positionen, was wiederum die Rally weiter treibt..

