Dax im September-Blues / Kommentar zum Aktienmarkt von Werner Rüppel.

Frankfurt/M. (ots) - Es ist wieder September geworden. Und der September ist in

den vergangenen Jahren oft ein fürchterlicher Monat für die westlichen

Aktienmärkte insgesamt und besonders für den Dax gewesen. Denn gerade in diesem

Monat kam es öfters zu heftigen Korrekturen. 2001 brachen die Kurse nach dem

Terrorangriff am 11. September ein, 2008 nach der Lehman-Insolvenz am 15.

September.



Die Risiken für Aktien sind auch in diesem Jahr sehr groß: Wir befinden uns seit

dem Angriff Russlands auf die Ukraine in einer massiven Energiekrise, die sich

noch verschärfen könnte. Stark steigende Energiepreise haben zu einem enormen

Anstieg der Inflation geführt. Inzwischen treten bereits Zweitrundeneffekte auf,

und Bundesbankpräsident Joachim Nagel schließt gar eine Teuerungsrate in

Deutschland von 10% gegenüber Vorjahr im Herbst nicht aus. Vor dem Hintergrund

des starken und wohl einige Zeit anhaltenden Inflationsdrucks sind die großen

Notenbanken gezwungen, die Stabilität ihrer Währungen über

Liquiditätsstraffungen und Zinserhöhungen zu verteidigen.