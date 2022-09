US-Anleihen büßen Gewinne ein - Fed-Mitglied Waller für große Zinserhöhung

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem freundlichen Handelsstart in die Verlustzone gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 115,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,32 Prozent. Sie liegt damit leicht unterhalb ihres Höchststands von Mitte Juni.

Im Blick bleibt die Geldpolitik der Notenbank. Konkrete Anzeichen dafür, dass die Fed ihren Inflationskampf weniger entschlossen führen könnte, sind derzeit nicht ersichtlich. Auf der nächsten Zinssitzung in knapp zwei Wochen könnte die Notenbank ihre Leitzinsen zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anheben.