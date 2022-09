Absatz von TAAT in der Speedee Mart-Kette verdreifacht sich von Juli bis August 2022

Seit der Erstplatzierung von TAAT in Speedee Mart-Geschäften im März 2022 hat das Unternehmen neue Point-of-Sale-Taktiken parallel zu Marketingaktivitäten für den Markt in Las Vegas implementiert, was dazu geführt hat, dass sich der Absatz von TAAT in der Speedee Mart-Kette von Juli 2022 bis August 2022 verdreifacht hat.

Las Vegas und Vancouver, 9. September 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass der Umsatz aller TAAT-Sorten in der Speedee Mart-Kette, dem „Ankerkonto“ des Unternehmens für den Markt in Las Vegas, im Monatsvergleich um etwa 200 % gestiegen ist. In einer Pressemitteilung vom 2. März 2022 gab TAAT bekannt, dass es eine kettenweite Platzierung bei Speedee Mart erzielen konnte, das seit 1995 Tankstellen im Las Vegas Valley betreibt.

Zusätzlich zu seinem niedrigeren Preis und dem Leistungsversprechen als einzigartig tabakfreies/nikotinfreies Produkt konnte TAAT durch seine Präsenz bei prominenten lokalen Veranstaltungen (z. B. „First Fridays“ im Arts District) eine stetig wachsende Nutzerbasis erwachsener Raucher auf dem Markt von Las Vegas und gleichzeitig ein wachsendes Portfolio an Einzelhändlern in der ganzen Stadt, die über 640.0001 Einwohner hat und im Jahr 2021 von mehr als 32 Millionen Touristen2 besucht wurde, aufbauen.

Anfang 2022 wurde TAAT an allen Speedee Mart-Standorten im Raum Las Vegas platziert. Auf der Grundlage der jüngsten Verbesserungen der Aktivierungsstrategien im Geschäft sowie lokalisierter Marketinginitiativen für volljährige Raucher in Las Vegas hat sich der Absatz von TAAT in der gesamten Speedee Mart-Kette von Juli 2022 bis August 2022 verdreifacht.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Michael Saxon, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: „Wir haben bei TAAT seit ich CEO geworden bin, erhebliche Veränderungen vorgenommen. Obwohl wir aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nur wenig über unser Playbook erzählen können, habe ich die Rolle von ‚Fokusmärkten‘ in unserer Kommerzialisierungsstrategie bereits erwähnt. Der Verkauf neuer Produkte, insbesondere neuer Kategorien, im Bereich Konsumgüter und Tabak besteht nicht einfach darin, die Produkte auf die Regale zu stellen. Es muss eine konzentrierte Anstrengung zwischen Vertrieb und Marketing geben, um volljährige Raucher darauf aufmerksam zu machen, dass das Produkt überhaupt existiert und Momente schaffen, die das Testen des Produkts ermöglichen und dieses anfängliche Interesse in Wiederholungskäufe ummünzen. Innerhalb der ersten Wochen haben wir festgelegt, dass im Jahr 2022 unser Heimatmarkt Las Vegas unser vorrangiger Markt sein soll, und Speedee Mart war ein hervorragender Partner. Wir freuen uns, dass sich der Umsatz von TAAT bei Speedee Mart von Juli bis August verdreifacht hat, und wir freuen uns, weiterhin mit der Kette zusammenzuarbeiten, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns darauf, diesen Ansatz auch in anderen vorrangigen Märkten wie San Diego, Texas usw. bis 2023 zu implementieren.“