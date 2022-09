Makara Mining gibt Optionsvereinbarung für Konzessionspaket in Yukon bekannt

Vancouver, B.C. - 9. September 2022 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA) (das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung mit Cape Trust & Investment Company („Cape Trust“) in Bezug auf einen Teil seiner Konzessionsgebiete in Yukon abgeschlossen hat (die „Optionsvereinbarung“). Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann Cape Trust eine Beteiligung von bis zu 40 % (die „Option“) an (i) dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Win, (ii) die Beteiligung des Unternehmens am Konzessionsgebiet Idaho und (iii) die Beteiligung des Unternehmens am Konzessionsgebiet Rude Creek erwerben, die sich alle im Bergbaugebiet Whitehorse im Yukon befinden (gemeinsam das „Konzessionsgebiet“).