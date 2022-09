Wirtschaft Städte- und Gemeindebund befürchtet großflächige Stromausfälle

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Kommunen fürchten angesichts der Energieknappheit in der kalten Jahreszeit schwere Verwerfungen bei der Stromversorgung der Bürger. "Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutsche Städte- und Gemeindebundes (DStGB) der "Welt am Sonntag".



Sowohl feindliche Hackerangriffe als auch "eine Überlastung des Stromnetzes - etwa wenn die 650.000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen - sind realistische Szenarien", so Landsberg. "Wir können flächendeckende Stromausfälle nicht ausschließen", sagte er der "Welt am Sonntag". Für den Fall großflächiger Stromausfälle sieht Landsberg Deutschland ungenügend gerüstet.