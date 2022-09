The Green Coffee Company startet seine 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie C zur Revolutionierung der kolumbianischen Kaffeeindustrie

MEDELLÍN, Kolumbien, 10. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Green Coffee Company , ein Portfoliounternehmen der Legacy Group und Kolumbiens größter Kaffeeproduzent, gab heute den Start seiner Serie-C-Finanzierungsrunde über 100 Millionen USD bekannt. Die Runde besteht aus einer vorgeschlagenen Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 25 Millionen USD und einer Fremdfinanzierung in Höhe von 75 Millionen USD.

Die bisherige Eigenkapitalfinanzierung beläuft sich auf über 35,0 Millionen USD von mehr als 275 vermögenden Investoren. Das 2017 gegründete Kaffeeunternehmen mit Hauptsitz in den USA verfügt derzeit über 27 Farmen mit einer Gesamtfläche von 2.692 Hektar und rund 7,7 Millionen Kaffeebäumen. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, im Jahr 2022 einen Umsatz von 13,4 Mio. USD (eine 10-fache Steigerung gegenüber 2021) und ein EBITDA von ca. 1,95 Mio. USD im Jahr 2022 zu erzielen.

Das frische Kapital wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine neue Art des Wirtschaftens voranzutreiben, die die Art und Weise, wie Kaffee in Kolumbien produziert, verarbeitet und vermarktet wird, verändert. Es wird erwartet, dass die neue Investition der Green Coffee Company das nötige Kapital zur Verfügung stellt, um ihre kolumbianischen Aktivitäten weiter auszubauen, ihre Kaffeerösterei in den USA zu beschleunigen und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, seine eigenen Likör- und Spirituosenlinien auf den Markt zu bringen, die aus Kaffeekirschen und anderen Kaffeenebenprodukten destilliert werden.

„Diese Finanzierungsrunde wird uns unserem Ziel näher bringen, der weltweit größte Hersteller von Arabica-Kaffee zu werden", sagte Cole Shephard , Gründer der Green Coffee Company und Partner bei der Legacy Group, dem Vermögensverwalter des Unternehmens. „Durch den Ausbau unserer Rösterei und die Monetarisierung von Kaffee-Nebenprodukten werden wir in der Lage sein, zusätzliche Geschäftsbereiche von Röstkaffee bis hin zu Alkoholprodukten für den Endverbraucher vollständig vertikal zu integrieren. Wir verfügen bereits über die modernsten Kaffeeverarbeitungsanlagen in Kolumbien und, wie wir glauben, auch weltweit. Wir haben die Absicht, in der Kaffeeindustrie in Kolumbien und auf der ganzen Welt weiterhin führend in Sachen Innovation zu sein."