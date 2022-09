USD/JPY: Der nächste fahnenstangenartige Anstieg

von Sven Weisenhaus

In den USA trat die Wirtschaft im Juli und August unter dem Strich auf der Stelle. Das teilte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht „Beige Book“ mit. Im Detail haben 5 Bezirke ein leichtes bis moderates Wachstum gemeldet, während 5 weitere Bezirke über eine geringe bis mäßige Abschwächung berichteten.

Auch der Ausblick blieb im Allgemeinen düster. Die Nachfrage dürfte sich in den nächsten 6 bis 12 Monaten abschwächen, hieß es weiter in dem Bericht. Immerhin habe es aber auf dem Arbeitsmarkt in fast allen Bezirken eine moderate Entspannung gegeben. Und das Preisniveau sei zwar insgesamt hoch geblieben, in 9 Bezirken habe sich die Beschleunigung der Teuerung aber zumindest verringert. Dennoch erwarten die meisten im Rahmen des Konjunkturberichts befragten Wirtschaftskontakte, dass der Preisdruck bis mindestens Ende des Jahres anhalten werde.