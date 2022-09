DIW Viele energieintensive Unternehmen werden nicht überleben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, rechnet mit einem tiefen und lang anhaltenden Abschwung, den viele Unternehmen nicht überstehen werden. "Die Rezession wird unvermeidbar sein, wir befinden uns schon in einem Abschwung", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).



Auch die mittel- und langfristigen Aussichten sind nach Meinung des Ökonomen düster. "Meine Sorge ist gar nicht so sehr, dass wir in den nächsten zwei Quartalen schrumpfen werden, sondern dass es auch danach keine Erholung geben wird", so Fratzscher weiter. "Wir rechnen mit einer schrumpfenden Wirtschaft für das Gesamtjahr 2023, und auch 2024 wird nicht so ein gutes Jahr werden", warnte der DIW-Chef.