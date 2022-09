Wirtschaft Steinmeier fordert mehr Einsatz gegen Wohnungslosigkeit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert mehr Einsatz gegen Wohnungslosigkeit. Es dürfe niemandem gleichgültig sein, dass Menschen in Deutschland keine eigene Wohnung haben oder obdachlos sind, sagte er am Sonntag bei einem Gesprächsforum in Schloss Bellevue.



"Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Menschen im Abseits unserer Gesellschaft in Not und Elend leben, ohne Chance auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde." Die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten und zu schützen, das sei das große Versprechen des Grundgesetzes. "Es ist die Aufgabe von Politik und Gesellschaft, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dieses Versprechen Wirklichkeit werden zu lassen."