Mit der Aussetzung des Handels von russischen ADR haben die New Yorker und Londoner Börse den ADR-Haltern einen Bärendienst erwiesen. Nun lässt Clearstream die westlichen Anleger wieder einmal im Regen stehen, nachdem zuvor ein Transfer zum Broker Freedom Finance temporär möglich war. Die ADR-Halter leiden jetzt mehr unter den westlichen Sanktionen, ebenso wie die Bevölkerung in der EU durch die hohen Strom- und Gaspreise, was zu einer Insolvenzwelle in der EU führen kann. Die Sanktionen richten im Westen ohnehin mehr Schaden an als Russland. Russland hat hohe Leistungs- und Bilanzüberschüsse und eine sprichwörtlich prall gefüllte Kriegskasse – auch wegen der unsinnigen Sanktionen. Gazprom erzielte sogar neue Rekordgewinne. Die Moskauer Börse entwickelte sich zuletzt sehr positiv, wovon westlichen Anleger aber nichts haben, da ihnen der Handel als Ausländer untersagt ist.

Wer den etwas aufwendigen russischen Weg beschreiten möchte, kann sich entweder an einige spezialisierte Kanzleien mit guten Kontakten in Russland wenden oder an Freedom Finance. Hier ist aber Eile geboten, da die Deadline schon der 12. Oktober ist Möglicherweise wird die Deadline 12. Oktober aber auch verlängert, was abzuwarten bleibt. Möglicherweise wird sich Clearstream auch nicht weiter querstellen und die ADR-Halter behindern, was auch abzuwarten bleibt. Unabhängig von Russland gibt es neue Chancen an den Osteuropabörsen, vor allen Dingen in Georgien und in Kasachstan, deren Präsidenten beide gegen den Ukraine-Krieg sind.

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die geopolitischen Gefahren, aber auch über die Möglichkeiten der Umwandlung der ADR/GDR in russische Originalaktien

Was jetzt mit den russischen ADR machen?

Es gibt gute und schlechte News bezüglich der Umwandlung von ADR in russische Originalaktien. Nachdem Russland ein Gesetz zur Zwangsumwandlung auf den Weg gebracht hat, wo es keinerlei westliche Partner bedarf, hat Clearstream die Übertragung unmöglich gemacht, wobei es unter Euroclear noch vereinzelt funktioniert. Es wäre sinnvoll Clearstream jetzt zu verklagen, ebenso wie die New Yorker Börse, denn es ist ein Unding, die westlichen ADR-Halter so im Regen stehen zu lassen. Dennoch rate ich Ihnen ein Konto bei Freedom Finance zu eröffnen, da zum einen Clearstream sein unmögliches Verhalten verändern kann, zum anderen aber auch die Frist vom 12. Oktober verlängert werden kann. Außerdem kann Ihnen Freedom Finance im Einzelfall auch helfen, den sehr zeitaufwendigen russischen Weg zu beschreiten, wenn Sie dort ein Konto eröffnen, Aber auch hier ist Eile geboten.