Fazit

Der unerwartet starken Bullenkonter aus dem Freitagshandel könnten für eine Trendwende sorgen, oberhalb von 4,7346 PLN wächst die Wahrscheinlichkeit auf Zugewinne an 4,7510 und darüber 4,7576 PLN merklich an. Über das Mini Future Long Zertifikat WKN VV3HJW könnte von einem derartigen Szenario überproportional profitiert werden. Aus dem Schein resultierende Kursziele sind entsprechend bei 2,15 und 2,30 Euro errechnet worden. Trotzdem sollte eine Verlustbegrenzung nicht fehlen und den EMA 50 vorläufig nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,40 Euro in Scheinen ableiten. Die maximal zu erzielende Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 110 Prozent.