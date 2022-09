F.A.Z.-Institut und Cision verleihen „Deutschen Image Award 2022" an Mercedes- Benz

Vorstandsvorsitzender Ola Källenius und Kommunikations- und Marketingchefin Bettina Fetzer mit renommiertem Preis vom F.A.Z.-Institut, der Frankfurter Allgemeine Zeitung und Cision ausgezeichnet / Preisverleihung beim „Deutschen Marken-Summit"

FRANKFURT, Deutschland, Sept. 12, 2022 /PRNewswire/ -- In diesem Jahr verleiht die internationale Jury den renommierten „Deutschen Image Award" an den Vorstandsvorsitzenden von Mercedes-Benz, Ola Källenius, und an seine Kommunikations- und Marketingchefin Bettina Fetzer.