Die Handelswoche startet in der Vorbörse mit einem Plus und kann dabei die Widerstände der letzten beiden Wochen bei 13.154 Punkten übertreffen. Optisch kann man dies so skizzieren:

20220912 DAX Vorboerse

Das ist nicht nur ein neues Septemberhoch, sondern auch ein Mehrwochenhoch.

Damit einher geht ein neues GAP und auch ein neues Kursziel, was wir bei 13.300 und dem Bereich darüber festlegen können. Darüber sprachen wir gestern in der Wochenendanalyse und hatten diesen mittelfristigen Chart mit der Abwärtstrendlinie definiert:

20220911 Xetra DAX Big Picture

Was ist damit konkret zu erwarten?

Videoanalyse zum DAX

An dieser Stelle habe ich meine Gedanken als Video zusammengefasst:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für die neue Handelswoche

