3U Holding: Dividendenrendite von mehr als 30 Prozent wahrscheinlich

3U habe laut SMC-Research mit dem sehr lukrativen Verkauf der Software-Tochter weclapp ein großes Ausrufezeichen gesetzt und sowohl die Markterwartungen als auch die Schätzungen des Researchhauses deutlich geschlagen. Mit dem Erlös von 161 Mio. Euro, den 3U für den Verkauf der 71-prozentigen weclapp-Beteiligung erzielt habe, sei der Wertbeitrag dieses Unternehmens, den die Analysten bisher in ihrem Modell angesetzt hatten, weit übertroffen worden, was sich nun in einer deutlichen Anhebung des von Analysten ermittelten fairen Wertes der 3U-Aktie auf 5,50 Euro (bisher: 3,60 Euro) maßgeblich bemerkbar mache. Für das laufende Jahr werde aus der Transaktion ein Gewinn resultieren, der nach Angaben von 3U im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen werde, ein Vielfaches der bisherigen Prognose von 2 bis 4 Mio. Euro. Das Unternehmen wolle die Anleger „angemessen“ daran beteiligen, woraus die Analysten die – nach ihrer Auffassung konservative – Erwartung einer Dividende von mindestens 1,30 Euro je Aktie (entspricht einer Ausschüttungsquote von etwa einem Drittel) ableiten, was derzeit einer Dividendenrendite von 33 Prozent entspräche.