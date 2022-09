HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für die Aktien des auf die Baubranche spezialisierten Software-Unternehmens Nemetschek von 83 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Risiken in der Baubranche nähmen zu, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies auf konjunkturelle Unwägbarkeiten, steigende Zinsen sowie auf fortdauernde Probleme in den Zulieferketten. Davon unberührt blieben die Trends zur Digitalisierung auch im Bausektor aber intakt./bek/mis

Die Nemetschek Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,08 % auf 58,50EUR erreicht.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 67 Euro