FDI World Dental Federation präsentiert Toolkit für eine nachhaltigere Zahnmedizin (FOTO)

Genf, Schweiz (ots) - Zahnarztpraxen können die Tools als Orientierungshilfe

nutzen, um ihre Arbeit ökologisch nachhaltigere zu gestalten. Außerdem können

sie ihre Fortschritte nachverfolgen und auf diese Weise Auszeichnungen für ihre

Bemühungen erhalten.



Die FDI World Dental Federation (FDI) hat heute ein Toolkit für nachhaltige

Zahnmedizin (https://www.sustainability-platform.fdiworlddental.org/)

vorgestellt, das Zahnarztpraxen helfen soll, die richtigen Maßnahmen zu treffen,

um ihre Arbeit ökologisch nachhaltig zu machen. Indem sie Zahnarztpraxen und

Dentalteams die erforderlichen Tools und Strategien zur Verfügung stellt, um

umweltfreundlichere Prozesse und Arbeitsabläufe umzusetzen und ihre Fortschritte

nachzuverfolgen, möchte die FDI dazu beitragen, die Umweltauswirkungen der

Branche deutlich zu reduzieren.





Anfang des Jahres wurde zudem eine gemeinsame Erklärung zur nachhaltigenMundgesundheit (https://www.fdiworlddental.org/fdi-launches-consensus-statement-sustainable-oral-healthcare) herausgegeben, in der die Herausforderungen undLösungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin dargelegtwerden. Es wird außerdem anerkannt, dass die Dentalbranche die Verantwortungdafür trägt, eine ökologisch nachhaltige zahnmedizinische Versorgung ohneKompromisse im Hinblick auf das Patientenwohl anzubieten."Zahnärzte und Dentalteams können eine aktive Rolle dabei übernehmen, dieUmweltauswirkungen der Zahnmedizin zu reduzieren, ohne auf eine optimalePatientenversorgung zu verzichten. Das online verfügbare Toolkit für nachhaltigeZahnmedizin ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es hilft Zahnarztpraxen,geeignete Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Kohlenstoffbilanz zu ergreifen",erklärt FDI-Präsidentin Prof. Ihsane Ben Yahya. Und sie führt weiter aus: "Ichhoffe, dass die Arbeit, die wir heute leisten, einen positiven Effekt aufkünftige Generationen haben wird, damit auch diese gesund und glücklich aufdiesem Planeten leben können."Das Toolkit wurde im Rahmen des FDI-Projekts "Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin"entwickelt und präsentiert sich als interaktive Plattform, die Anwenderinnen undAnwendern durch praktische Lösungen Orientierung in ihren Bemühungen um einenachhaltigere Arbeitsweise bietet. Zahnmediziner und ihre Teams könnenverschiedene Challenges angehen und sich für ihre Praxis Auszeichnungen inBronze, Silber und Gold verdienen. In diesen interaktiven Challenges werdenihnen die nötigen Werkzeuge vermittelt, um das Bewusstsein zu stärken,Veränderungen umzusetzen und ökologisch nachhaltiger zu werden. Unternehmen undPraxen im zahnmedizinischen Bereich weltweit können sich registrieren, umumweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen und ihr Engagement für unserenPlaneten zum Ausdruck zu bringen.-ENDE-Über die FDI World Dental FederationDie FDI World Dental Federation ist die wichtigste Vertretung von über einerMillion Zahnärzten weltweit. Ihr gehören rund 200 nationale Zahnärzteverbändeund Fachgruppen in über 130 Ländern an. Die FDI möchte die Welt zu optimalerMundgesundheit führen. https://www.fdiworlddental.org/ ;https://www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation ; twitter.com/FDIWorldDental;https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederationÜber das Projekt "Nachhaltigkeit in der Zahnheilkunde"Das FDI-Projekt "Nachhaltigkeit in der Zahnheilkunde" wurde ins Leben gerufen,um das Engagement zur Reduzierung des kollektiven CO2-Fußabdrucks in derZahnmedizin zu fördern. Es richtet sich an Zahnärzte, Patienten und dieLieferkette selbst. Das Projekt wird eine Reihe von Werkzeugen und Ressourcenerarbeiten, mit denen Zahnarztpraxen und Patienten nachhaltiger handeln können.Die gemeinsame Erklärung wurde in Zusammenhang mit mehreren Interessengruppenentwickelt und hat zur Ausarbeitung des Online-Toolkits für nachhaltigeZahnmedizin geführt, das Zahnarztpraxen helfen soll, ihre Umweltauswirkungen zureduzieren. Es wurde auch eine Verpflichtung zur nachhaltigen Zahnmedizinausgearbeitet, die Richtlinien und Ziele für ein nachhaltiges Beschaffungs- undLieferverfahren enthält. Mitunterzeichner in der gesamten Lieferkette werdendazu angehalten, diese Verpflichtung zu unterzeichnen.Das Projekt wird von unseren Gründungspartnern unterstützt: Colgate, HALEON,Dentsply Sirona, Procter & Gamble und TePe.http://www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry