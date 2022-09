F.A.Z.-Institut und Cision verleihen "Deutschen Image Award 2022" an Mercedes- Benz

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Vorstandsvorsitzender Ola Källenius

und Kommunikations- und Marketingchefin Bettina Fetzer mit renommiertem Preis

vom F.A.Z.-Institut, der Frankfurter Allgemeine Zeitung und Cision ausgezeichnet

/ Preisverleihung beim "Deutschen Marken-Summit"



In diesem Jahr verleiht die internationale Jury den renommierten " Deutschen

Image Award " an den Vorstandsvorsitzenden von Mercedes-Benz (https://www.merced

es-benz.de/passengercars.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE) , Ola

Källenius , und an seine Kommunikations- und Marketingchefin Bettina Fetzer .





Die äußerst erfolgreiche und professionelle Arbeit der beiden Manager sowieihrer Teams spiegelt sich in dem hohen Ansehen von CEO Ola Källenius in denMedien wider.Ola Källenius ist seit 2019 Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group(früher Daimler AG) und Nachfolger von Dieter Zetsche. Er begann seinBerufsleben 1993 bei der damaligen Daimler-Benz AG. Nach diversen Positionen imUnternehmen wurde er 2015 in den Vorstand berufen.Die Medienanalyse von F.A.Z.-Institut (https://www.faz-institut.de/) und Cision(https://www.cision.de/) in 2021/2022 ergab für Källenius Spitzenwerte in deröffentlichen Darstellung. 93 Prozent aller wertenden Aussagen von Journalistenin klassischen Medien über ihn sind positiv. Damit liegt seine Reputationdurchgehend noch über der für das Unternehmen insgesamt. Nahezu kein andererDax-CEO ist sichtbarer als er, seine zentralen Themen sind der grüne Umbruchseines Unternehmens sowie die neue Luxusstrategie.Das manager magazin urteilte über ihn: "Ola Källenius zieht lange Linien undreagiert schnell. Daimler verwandelt sich rasant. Die Ökologisierung Daimlersläuft so schnell, so konsequent und ist dazu geprägt von einer neuen Dialog- undLernbereitschaft, dass das manager magazin ihn zum ,Manager des Jahres'gewählthat."Die herausragende Positionierung von Källenius konnte auch dank der langjährigeninternationalen Erfahrungen und der professionellen Arbeit desMercedes-Benz-Kommunikationsteams erreicht werden.Verantwortlich dafür ist der Kommunikations- und Marketingbereich unter derFührung von Bettina Fetzer . Tobias Just zeichnet als Leiter CorporateCommunications für die mediale Positionierung des Mercedes-Benz-CEOverantwortlich.Fetzer studierte Betriebswirtschaftslehre und hatte seit ihrem Start im Konzern2004 diverse Tätigkeiten in den Bereichen Vertrieb und Kommunikation inne. 2018übernahm Fetzer die Marketingleitung von Mercedes-Benz Passenger Cars. SeitMitte 2021 leitet sie die zusammengelegten Bereiche Kommunikation und Marketingbei Mercedes-Benz.