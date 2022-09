Dag Jessel ist neuer CFO bei Scanbot SDK

Bonn, Germany (ots/PRNewswire) - Dag Jessel

(https://www.linkedin.com/in/dagjessel/) ist seit dem 1. September 2022 Chief

Financial Officer (CFO) bei der Scanbot SDK GmbH (https://scanbot.io/de/) . Mit

mehr als 10 Jahren Erfahrung als Private Equity CFO/Geschäftsführer für mehrere

kleine und mittelständische Unternehmen verstärkt Dag nun das Führungsteam des

Softwareunternehmens in Bonn, Deutschland. Scanbot SDK konzentriert sich auf die

mobile Datenextraktion

(https://scanbot.io/de/products/barcode-software/barcode-sdk/) und ist in den

letzten Jahren stark gewachsen. Für den weiteren Weg kann das Unternehmen auf

Dags Expertise in den Bereichen Finanzen, Operations und Führung zählen.



"Ich freue mich sehr, einen so erfahrenen Kollegen bei Scanbot SDK begrüßen zu

dürfen. Dag Jessel hat wiederholt gezeigt, dass er ein Unternehmen strategisch

und operativ voranbringen kann. Das wird uns helfen, noch mehr Wert für unsere

Kunden und Stakeholder zu schaffen. Ich bin sicher, dass er uns bei unserem

rasanten Wachstum tatkräftig unterstützen und unserem Geschäft weiteren Schwung

verleihen wird", sagt Christoph Wagner, CEO von Scanbot SDK.