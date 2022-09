Zell am See-Kaprun (ots) - Von 09. - 11. September 2022 wurde bei der größten

Sportveranstaltung im Land Salzburg Kampfgeist bewiesen. Zell am See-Kaprun

wurde erneut zur Hauptstadt der Spartaner.



Nach den erfolgreichen Durchführungen des Spartan Race im Winter fand das

Spartan Trifecta Race zum ersten Mal im Herbst bei uns in der Region Zell am

See-Kaprun statt. Die AthletInnen aus über 33 verschiedenen Nationen zeigten,

was es bedeutet, ein richtiger Spartaner zu sein.





Wie im Winter gab es auch bei der Neuauflage im Herbst unterschiedlicheDistanzen und Bewerbe. Um aber die Spartan Trifecta Medaille zu erlangen,mussten die AthletInnen drei der charakteristischen Hindernisrennen in einerRennsaison, oder an einem Rennwochenende, absolvieren: Spartan Sprint, SpartanSuper und Spartan Beast oder Spartan Ultra. Beim Spartan Beast Bewerb siegteHelene Draborg aus Dänemark in einer Zeit von 4:01:36 Stunden. Platz 2. ging andie Österreicherin Stefanie Habeler. Schnellster Mann im Beast Bewerb war derTscheche Richard Hynek mit einer Siegeszeit von 2:50:25.Spaß und Bewegung steht im VordergrundZiel der größten Hindernislaufserie der Welt ist es, 100 Millionen Menschen dazuzu bewegen, ihre Komfortzone zu verlassen und zu zeigen, was mit Ehrgeiz undKampfgeist möglich ist. Den Anfang machten am Freitag, den 09.09.2022 um 16:00Uhr die Kinder und zeigten den Erwachsenen, was es heißt ein echter Spartaner zusein. Insgesamt standen knapp 300 Kinder beim Spartan Kids Bewerb an derStartlinie. Im Vordergrund stand Spaß an der Bewegung und das gemeinsameÜberwinden der Hindernisse.Robert Gschwandtl, Local-Spartaner und Sonderschullehrer: "Wir sind auch indiesem Jahr wieder mit einigen Kids am Start. Die Kinder freuen sich schon seitWochen auf das neue Großereignis und sind mit einer Begeisterung beim Training,die man sich als Lehrer das ganze Jahr in allen Fächern wünschen würde. Der Spaßsteht aber trotzdem im Vordergrund, deshalb sind solche Sportangebote so wichtigfür die SchülerInnen. Es gibt kaum eine bessere Plattform für Integration undInklusion als den Sport. Ich bin sehr stolz auf meine kleinen SpartanerInnen,heute haben sie alle gewonnen".Nachhaltige Rennabwicklung als Leitbild in Zell am See-KaprunBei den Veranstaltungen im Herbst und im Winter stehen nicht nur Sport und Spaßan erster Stelle. Ein nachhaltiges Eventkonzept ist die Grundlage der SpartanRennen in Zell am See-Kaprun. Bei der ersten Auflage des Rennens im Herbstbestand unter anderem eine Vereinbarung die Veranstaltung als Green Event, und