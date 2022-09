Gold - die einfachste Geldanlage der Welt - Ronny Wagner von der Noble Metal Factory

München/Schwarzheide (ots) - Die Bundesbank hat ihre Schätzungen zur weiteren

Entwicklung der Verbraucherpreise erneut nach oben korrigiert und rechnet nun

für den Herbst mit einer zweistelligen Inflationsrate. Angesichts der immens

hohen Geldentwertung und der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung,

suchen immer mehr Menschen nach Möglichkeiten, ihr erarbeitetes Vermögen vor

Verlusten zu schützen. Finanzexperten empfehlen, in Sachwerte zu investieren und

dabei auf Gold und andere Edelmetalle zu setzen.



Ronny Wagner, Geldcoach, Podcaster, Finanzblogger, Gründer der Schule des Geldes

e.V. sowie der Noble Metal Factory OHG, gibt in seinem aktuellen Buch praktische

Tipps zum Kauf, der Anlagestrategie und der Lagerung von Gold.





Es kann nicht schaden , den Goldmarkt zu kennen und über die aktuelle Marktlageinformiert zu sein, denn auch beim Goldinvestment gelten allgemeineAnlage-Strategien. Man sollte darauf achten, Gold nur von einemvertrauenswürdigen Edelmetallhändler zu erwerben und auch nicht dem schnellenGewinn hinterherlaufen. Gold ist ein langfristiges Investment. Den richtigenoder falschen Zeitpunkt mit einer Edelmetall-Investition zu beginnen , gibt esnicht. Wichtig ist, überhaupt damit zu beginnen - je früher desto besser. Goldist ein volatiles Investment. Und da das Edelmetall in USD gehandelt wird,kommen für den Euro-Raum auch Wechselkursschwankungen dazu. Der World GoldCouncil nennt eine durchschnittlich jährliche Schwankungsbreite von achtProzent. Die Performance von Gold ist eindrucksvoll: Seit 1971, als derGoldstandard zusammenbrach, ist der Preis mit einigen Aufs und Absdurchschnittlich um 10 Prozent pro Jahr gestiegen. Daraus kann man eine weitereRegel für ein Edelmetall-Investment ableiten: Bleiben sie investiert -langfristig. Marktschwankungen zu nutzen , um spekulativ zu kaufen und zuverkaufen, ist nur etwas für Profis an den internationalen Rohstoffmärkten. Fürprivate Anleger gilt, dass die Zeit für sie arbeitet. Wer regelmäßig einenfesten Betrag in Gold investiert, beispielsweise über einen Sparplan, profitiertvon dem Cost-Average-Effekt oder Durchschnittskosteneffekt. Dieser Effektentsteht durch den regelmäßigen Kauf von Edelmetall zu einem festen,gleichbleibenden Betrag. Dabei führen Wertschwankungen dazu, dass der Käufer imDurchschnitt seine Edelmetalle bei einer gleichbleibend hohen Summe günstigererhält, als wenn er regelmäßig zu unterschiedlich hohen Preisen einegleichbleibende Menge kauft. Denn bei hohen Preisen wird automatisch wenigerGewicht gekauft, bei niedrigen Preisen entsprechend mehr.Auch das Edelmetallhaus Noble Metal Factory OHG von Finanzexperte Ronny Wagnerbietet neben verschiedenen Sparplänen, über Einmalanlagen bis zu Einlagerungenvon Edelmetallen, vielfältige Möglichkeiten für ein wertstabiles Investment inGold, Silber, Platin und Palladium. Die Noble Metal Factory OHG handeltausschließlich mit Edelmetallen von namhaften Herstellern wie Umicore undHeraeus, die in den Good Delivery Lists geführt werden und bei der LondonBullion Market Association (LBMA) zertifiziert sind. Das seit 2013 tätigeUnternehmen ermöglicht Privatleuten und Unternehmern den einfachen Zugang zumEdelmetallmarkt und damit zu einer krisensicheren Geldanlage. "Gold ist dieeinfachste Geldanlage der Welt, weil es Geld ist", davon ist FinanzexperteWagner überzeugt. "Die Analogie von Geld und Gold ist nicht zu übersehen,historisch belegt und gewachsen. Daher ist Gold für eine auf nachhaltigen undlangfristigen Erfolg ausgerichtete Investitionsstrategie unverzichtbar", erklärtWagner weiter. Ob Sparpläne ab 15 Euro monatlich oder unbegrenzte Einmalanlagen,das Team der Edelmetall-Spezialisten um Ronny Wagner berät Sie kompetent rund umdas Thema Edelmetalle als Geldanlage.