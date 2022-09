"Schock an der Kasse? Nicht mit kaufDA!"- Bonial startet große Werbekampagne in BILD (FOTO)

Berlin (ots) -



- Vom 12. September 2022 bis zum Jahresende werden wöchentlich aktuelle Anzeigen

von kaufDA in BILD, BILD am SONNTAG und auf BILD.de geschaltet

- Integration von Handelskunden in den Werbemotiven

- Kampagnenlaufzeit während der umsatzstärksten saisonalen Events wie Black

Friday, der WM in Katar und Weihnachten



Branding in BILD: Ab heute startet Bonial eine große B2C-Werbekampagne für seine

Local-Shopping-App kaufDA bei BILD. Die Anzeigen und Werbebanner werden sowohl

in der BILD-Zeitung und BILD am SONNTAG als auch online auf BILD.de platziert.