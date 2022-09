GIGACLEAR WÄHLT EXFO FIBER MONITORING ZUM SCHNELLEREN NETZWERKSAUSBAU

Quebec City (ots/PRNewswire) - EXFOs Remote-Test und Überwachungslösung für

Glasfaserkabel verbessert die Effizienz der Bereitstellung und Fehlererkennung

im Betrieb. Weiter werden Kosten und Zeit für Installation und Reparatur

reduziert



EXFO, der Experte für Test-, Überwachungs- und Analyseverfahren in der

Kommunikationsbranche, gab heute bekannt, dass sich der im ländlichen Bereich

führende britische ISP Gigaclear für die EXFO-Lösung zur Remote-Messung und

-überwachung von Glasfaserkabeln entschieden hat, um seine ambitionierten

Expansionspläne zu unterstützen. EXFOs Technologie wird es dem ISP ermöglichen,

die Bereitstellung auf Anhieb erfolgreich durchzuführen, um Fehlersuche und

zeitaufwändige Anfahrten während des Betriebs zu reduzieren, und wird nach der

Inbetriebnahme die schnelle Fehleridentifizierung von wenigen strategischen,

zentralen Standorten innerhalb des Netzwerks aus gewährleisten.





Gigaclear hat es sich zur Aufgabe gemacht, in ausgesuchten ländlichen Städtenund Dörfern als erster Anbieter Glasfaserkabel zu verlegen. Das Netzwerk vonGigaclear ist bereits in über 650 ländlichen Gemeinden in mehr als 22Landkreisen im Südwesten, in den Midlands und im Südosten Englands vertreten. Essind schon über 300.000 Gebäude an das FTTP-Netzwerk angeschlossen. Der Anbieterbefindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Erweiterung seines Netzesund will seine Dienste in den nächsten Jahren Tausenden weiteren Gebäuden in denLandkreisen Essex, Hertfordshire, Suffolk und Cambridgeshire zur Verfügungstellen.Um die Ausbauziele der Regierung zu erreichen, müssen die britischenGlasfaseranbieter die Anschlussmenge von 1,5 Millionen Haushalten pro Jahr(2019) auf 6 Millionen Haushalte (2025) beschleunigen und über 500.000 KilometerGlasfaserkabel verlegen.EXFOs Technologie wird Gigaclear helfen, die für Bereitstellung undInbetriebnahme erforderlich Zeit erheblich zu verkürzen, um das voll finanzierteAusbauziel von 500.000 Haushalten bis Dezember 2023 zu erreichen und so zum Zielder Regierung beizutragen, bis 2025 85 Prozent der britischen Haushalte an eingigabitfähiges Breitbandnetz anzuschließen. Darüber hinaus reduziert dieTechnologie Zeit- und Kostenaufwand bei Fehlersuche und -behebung nach derInbetriebnahme der Netze erheblich, was Ausfallsicherheit undKundenzufriedenheit steigert."Es kommt nicht oft vor, dass man etwas sowohl schneller als auch besser machenkann, aber dies ist einer dieser Fälle. Es ist uns eine Freude, daszentralisierte Testsystem von EXFO als primäre Methode zur Netzwerksicherung inunseren Netzwerkbereichen der nächsten Generation einzusetzen", so JamesHarrison, Chief Engineer bei Gigaclear. "In Kombination mit unseren proprietären