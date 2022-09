Positiver Stimmungsumschwung an der Börse

Während der scheinbar positive Stimmungsumschwung an der Börse fundamental nur schwer zu erklären ist, spielt die technische Verfassung eine große Rolle. Eben diese Stimmung war in dem Moment an einem Tiefpunkt angekommen, als Russland vor gut einer Woche den Gasfluss durch Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit versiegen ließ. Trotz damit steigender Rezessionsrisiken für Deutschland und Europa aber lief der Deutsche Aktienindex sein Jahrestief erst gar nicht an, sondern drehte bei 12.600 Punkten bereits wieder nach oben, um zum Wochenschluss die 13.000er Marke hinter sich zu lassen. Und auch die historische Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins um 75 Basispunkte zu erhöhen, konnte dem Markt nichts anhaben.

Wie erfolgreich der Kampf der Notenbanken gegen die Inflation bereits war oder wie viel Wegstrecke noch vor ihnen liegt, um die Teuerung wieder in Richtung Zwei-Prozent-Ziel zu drücken, dürfte in der laufenden Woche etwas klarer werden. Morgen werden die Verbraucherpreise aus den USA gemeldet. Hier war zuletzt etwas Entspannung angesagt, nachdem die Teuerung im Juli mit 8,5 Prozent wieder etwas zurückkam. Alles, was den rückläufigen Trend bestätigt, dürften die Börsen positiv aufnehmen. Am Mittwoch dann folgt der Frühindikator für die Inflationsentwicklung mit den Erzeugerpreisen. Sollten hier keine Störfeuer auf die Börse treffen, könnte sich die technische Erholung bis zum Freitag, dem großen Verfallstag für Aktien und Optionen an der Terminbörse, fortsetzen. Je nachdem wie der Großteil des Markets positioniert ist, könnte dieser Tag den Aufschwung des DAX dann bremsen. Das Ziel für heute lautet zunächst einmal, den Abstand zur 13.000er Marke auszubauen, aus technischer Sicht ist bis 13.250 Zähler zunächst alles frei.

Nach dem historisch größten Zinsschritt der Eurozone meldet sich nun Bundesbankchef Nagel zu Wort. Seiner Ansicht nach werde man im Dezember eine Inflationsrate über zehn Prozent sehen, was dann aber auch den Wendepunkt einleiten werde. Für das kommende Jahr rechnet er mit einer Inflation von sechs Prozent. Die EZB solle sich deshalb auch nicht von ihrem derzeitigen Kurs abbringen lassen, also die Zinsen weiter erhöhen. So sieht es scheinbar auch ein Großteil der Investoren. Zwar sind hohe Zinsen das genaue Gegenteil von dem, was für Aktien spricht, die steigende Unsicherheit mit der Inflation wiegt allerdings schwerer.