Studie Wie Unternehmen wirksamerer Klimaschutz gelingt

- Reduktionsziele der weltweit größten Unternehmen senken Emissionen bis 2030

nur um 20 Prozent

- Viele Unternehmen haben die Wettbewerbschancen der Dekarbonisierung erkannt

- Sechs Handlungsfelder für effektiveren Klimaschutz



Die von den 4.700 größten börsennotierten Unternehmen der Welt beschlossenen

Einsparziele senken die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 nur um rund 20 Prozent.

Um das im Pariser Abkommen definierte Ziel einer maximalen Erwärmung von 1,5 °C

einzuhalten, müssten aber 43 Prozent eingespart werden. Die wichtigsten Hürden

für einen effektiveren Klimaschutz sind unter anderem der begrenzte Zugang zu

grüner Energie und hohe Investitionen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie

"Accelerating decarbonization. Six action areas for speeding up your emission

reduction plans" von Roland Berger. Darin geben die Experten Lösungsansätze, wie

sich die Dekarbonisierung beschleunigen lässt und so auch Wettbewerbschancen

realisiert werden.