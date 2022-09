DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine langfristige Untersuchung deute darauf hin, dass Konsumgüterunternehmen mit höheren Werbeausgaben ein stärkeres Wachstum, höhere Gewinne und überdurchschnittliche Aktienkurse erreichten, schrieb Analyst Chris Collett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,16 % auf 50,68EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Chris Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m