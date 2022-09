Die Hamburger zählen zu den klaren Outperformern auf dem deutschen Aktienmarkt. In den letzten zwölf Monaten legte der Kurs um 45% zu, während der MDAX 11% verlor. Encavis, einer der größten unabhängigen Betreiber von Wind- und Solarparks, profitiert von der Energie- und Klimakrise. Die Erneuerbaren Energien sollen so schnell wie möglich ausgebaut werden. Encavis steigt in den nächsten Tagen in den Stoxx Europe 600 Index auf und gehört dann zu den 600 größten börsennotierten Unternehmen in Europa. Encavis kehrt auch in den MDAX zurück. Der neueWind- und Solarboom zeigt sich in der Halbjahresbilanz: Das bereinigte Ergebnis je Aktie explodierte um mehr als 83% auf 33 Cent. Der Umsatz kletterte um 40% auf 226 Millionen (Vorjahr: 162 Millionen). „Die signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerungen des ersten Halbjahres dieses Jahres basieren im wesentlichen auf den erweiterten Erzeugungskapazitäten, der höheren Wind- und Solarperformance sowie den aktuell hohen Strompreisen, die deutlich über denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums liegen“, erläutert Finanzvorstand Christoph Husmann. Vor diesem Hintergrund schraubte die Unternehmensleitung Anfang August die Jahresprognose nach oben. Danach erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr Erlöse in Höhe von 420 Millionen, statt wie bislang geschätzt 380 Millionen. Der operative Gewinn (Ebit) soll auf mehr als 185 Millionen steigen (zuvor 166 Millionen). Die Hanseaten haben mit Erneuerbarer Energie auf das richtige Pferd gesetzt: Der Konzernumsatz hat sich seit 2013 ausgehend von 57 Millionen nahezu versechsfacht auf 333 Millionen im vergangenen Jahr. Der Konzerngewinn kletterte ebenfalls um knapp das Sechsfache von 14 auf 77 Millionen. Der Börsenwert hat sich sogar verzwölffacht von 272 Millionen auf 3,2 Milliarden! Die Nordlichter betreiben Wind- und Solarparks in elf Ländern Europas mit einer Gesamtleis-tung von 3,2 Gigawatt. Encavis erhöhte bereits zehn Mal in Folge die Dividende auf zuletzt 30 Cent. Neue Besen kehren gut: Christoph Husmann, der bisherige Finanzvorstand, wird Anfang kommenden Jahres den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Zuletzt kaufte Encavis Wind- und Solarparks in Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark. Nach unserer Einschätzung werden Erneuerbare Energien noch viele Jahre lang hohe Wachstumsraten bescheren. Es wird investiert in großem Stil. So haben die Hamburger einen Banken-Spezialfonds aufgelegt, der europaweit mehr als 1 Milliarde in Erneuerbare-Energien-Kraftwerke investiert. Die Nachfrage von Banken ist riesengroß. Mit diesem Fonds kann man in mehr als 40 europäische Wind- und Solarkraftwerke investieren. Fazit: Encavis wird das hohe Wachstumstempo noch beschleunigen können. Energie- und Klimakrise dürften noch viele Jahre für rasantes Wachstum sorgen. Die Aktie ist ein Kauf!