"Anleger, die sich Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung machen, sollten Dividenden besitzen - entweder über Futures oder über einzelne Aktien", so die Strategen. "Dividenden bieten Anlegern ein Engagement in das fundamentale Wachstum des S&P 500 und minimieren gleichzeitig das Risiko der Aktienbewertung."

Die europäische Wirtschaft erweise sich in diesem Jahr angesichts der Gaskrise, der steigenden Inflation und der restriktiven Zentralbankpolitik als besonders schwierig. Auf Dollarbasis ist der Stoxx Europe 600 in diesem Jahr hinter dem S&P 500 zurückgeblieben. Ein Goldman-Korb von US-Unternehmen mit 100 Prozent Inlandsumsatz habe sich zudem besser entwickelt als ein Korb von Firmen mit hohem Umsatz in Europa, so die Goldmänner.

US-Firmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in den USA tätigen, werden besser abschneiden als jene, die in Europa engagiert sind, so Strategen von Goldman Sachs. Denn eine Rezession in Europa sei so gut wie garantiert.

