LEONINE Studios startet YouTube-Vermarktungsagentur unter dem Label Home of Talents (FOTO)

- Der Digitalexperte Johannes Schmidbauer wird die in-house Vermarktungsagentur

leiten

- Home of Talents steht für ein hochwertiges Angebot an ausgewählten

reichweitenstarken Kanälen von Top-Publishern und Creator*innen in Premium

Content-Umfeldern und 100 % Brand Safety

- Als erste Agentur nimmt Mediaplus Germany Home of Talents in ihr Media-Angebot

auf



Mit dem Start der hauseigenen Vermarktungsagentur Home of Talents übernimmt

LEONINE Studios die Werbezeiten-Vermarktung von ausgewählten reichweitenstarken

YouTube Kanälen von Top Content-Creator*innen und eigenen Channels wie STERN TV

(https://www.youtube.com/c/sternTV) (413.000 Abonnenten), BREAKING LAB

(https://www.youtube.com/c/BreakingLab) (536.000 Abonnenten) und

https://www.youtube.com/c/hyperboleTV (818.000 Abonnenten) und eröffnet damit

Markenpartnern und Agenturen ein hochwertiges Angebot an Premium

Content-Umfeldern mit 100 % Brand Safety. Zudem bietet LEONINE Studios über Home

of Talents ausgewählten Content-Creator*innen und Publishern ein optimiertes

Vermarktungsangebot zu attraktiven und transparenten Konditionen.