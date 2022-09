Wirtschaft Grünen-Chef stärkt Habeck den Rücken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Omid Nouripour hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegen die zuletzt zunehmende Kritik verteidigt. "Robert Habeck arbeitet unter Hochdruck an Lösungen - und hat vergangene Woche im Bundestag wichtige Maßnahmen vorgestellt", sagte Nouripour mit Blick auf mögliche Insolvenzen aufgrund der Energiekrise der "Augsburger Allgemeinen".



Auf Attacken der Opposition gegen den Minister reagierte der Grünen-Chef mit Unverständnis. Er vermutet einen Zusammenhang mit den kommenden Landtagswahlen in Niedersachsen: "Da kann der ein oder andere Mitbewerber schon mal nervös werden", so Nouripour. Kritik aus den Reihen der anderen Ampel-Parteien an der Gasumlage kann er ebenfalls nicht nachvollziehen.