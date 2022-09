"Uran ist im Aufwind. Einer der Gründe dafür ist, dass man sich in Europa Sorgen um die Gasversorgung macht. Und je näher wir dem Herbst und dem Winter kommen, desto größer wird die Sorge", sagte Jon Maier, Chief Investment Officer bei Global X ETFs, dem US-Nachrichtensender CNBC.

Infolge des russischen Gaslieferstopps nach Europa gewinnt die Kernenergie für einige Länder wieder an Attraktivität. Uran-Aktien sind die Profiteure davon: Der 'Global X Uranium ETF' stieg innerhalb eines Monats um mehr als elf Prozent. Der 'Sprott Uranium Miners ETF' gewann im selben Zeitraum sogar fast 20 Prozent hinzu.

Befürworter der Atomkraft argumentieren, dass sie eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen könne – Kernenergie gilt als CO2-arm. Staaten könnten so ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Kritiker sehen Kernenergie als ein teures Ablenkungsmanöver: Länder sollten stattdessen auf billigere und sauberere Alternativen wie Wind- und Solarenergie setzen.

Tatsächlich fand bei Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien zuletzt eine Rallye statt. Der RENIXX World, ein globaler Aktienindex der Regenerativen Energiewirtschaft, gewann innerhalb von drei Monaten mehr als 20 Prozent hinzu:

Und: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) will am Atomausstieg nicht rütteln. Lediglich für die Notfallreserve sollen sich zwei deutsche Atomkraftwerke in Betriebsbereitschaft halten, stellte er kürzlich klar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

