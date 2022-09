Elses Kleinkindnahrung ist demnächst in über 500 Supermärkten von Winn-Dixie erhältlich

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. September 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Einführung seiner pflanzlichen Vollnahrung für Kleinkinder in den Supermärkten von Winn-Dixie begonnen hat und die entsprechenden Produkte ab Ende September in allen 515 Filialen erhältlich sein werden.

„Mit der Einführung bei Winn-Dixie können wir das Vertriebsnetz für die Marke Else entscheidend erweitern, unsere Einzelhandelspräsenz im Süden strategisch stärken und unsere pflanzlichen Clean-Label-Nahrungsprodukte Millionen von Amerikanern leichter zugänglich machen“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition.

Winn-Dixie Stores, Inc. ist eine Supermarktkette mit Firmenzentrale in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida. Winn-Dixie hat über 515 Verkaufsstandorte in den Bundesstaaten Florida, Alabama, Louisiana, Georgia und Mississippi. Die Anfänge des Unternehmens, das bereits seit 1955 unter dem aktuellen Namen firmiert, reichen auf das Jahr 1925 zurück.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im Q.X.-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF und an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung des nationalen Einzelhändlers Sprouts Farmers Market gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt. Else wurde im Herbst 2020 in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung auf Amazon zum Nr.-1-Bestseller. Das Unternehmen wurde kürzlich auf der World Plant-Based Expo 2021 mit dem Preis für die beste Alternative zu Milchprodukten ausgezeichnet und war auf der Expo West 2022 in der Kategorie „Pflanzenbasierter Lebensstil“ Finalist des Nexty Award.