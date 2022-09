Swarmio Media unterzeichnet Telekommunikations-Großhandelsvertriebsabkommen mit Apelby Communications, um europäische, afrikanische und lateinamerikanische Märkte anzupeilen

- Swarmio und Apelby haben ein Umsatzbeteiligungsabkommen unterzeichnet, dem zufolge Apelby die Gaming- und E-Sport-Plattform Ember von Swarmio an seine Telekommunikationskunden in Europa, Afrika und Lateinamerika vertreiben wird.

- Die Plattform Ember von Swarmio ermöglicht es Herausgebern und Entwicklern von Spielen, die zwei Milliarden Gamer in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika zu erreichen, zu involvieren und zu monetarisieren, wo die Kreditkartenverbreitung relativ gering und der Zugang zu Bankkonten eingeschränkt ist. Durch die Partnerschaft mit Telekommunikationsanbietern ermöglicht Swarmio den Gamern den Kauf von In-Game-Items über Telekommunikationszahlungskanäle wie digitale Wallets und Direct Carrier Billing (DCB).

Toronto (Ontario) – 12. September 2022 – Swarmio Media Holdings Inc. (CSE: SWRM, OTC: SWMIF, GR: U5U) („Swarmio“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den globalen Einsatz seiner eigenen, abonnementbasierten Gaming- und E-Sport-Plattform gerichtet ist, gibt bekannt, dass es ein Umsatzbeteiligungsabkommen (das „Abkommen“) mit Apelby Communications („Apelby“), einem Großhandelsanbieter von Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen für große Telekommunikationsunternehmen in Europa, Afrika und Lateinamerika, unterzeichnet hat.

Gemäß dem Abkommen wird Apelby die Gaming- und E-Sport-Plattform Ember von Swarmio an seine Telekommunikationskunden in Europa, Afrika und Lateinamerika vertreiben, um sie an deren eigene Kunden zu verkaufen. Ember-Abonnenten erhalten Zugang zu einem Spielerlebnis mit extrem niedriger Latenz, kompetitiven Herausforderungen und Turnieren, exklusiven Gaming-Inhalten, verwalteten Communitys, einem Gamification- und Punktesystem, einem Online-Shop (Swarmio Store) sowie einer Gamer-E-Wallet (Swarmio Pay). Swarmio, Apelby und das Telekommunikationsunternehmen werden sich alle Umsätze teilen, die über die unterschiedlichen Monetarisierungskanäle der Plattform generiert werden, einschließlich monatlicher Abonnementgebühren, Zahlungsabwicklungsspesen und Gebühren für In-Game-Käufe.