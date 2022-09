DAX wieder bei 13.300 Punkten

Am heutigen Montag folgte ein weiterer Hochlauf bis zum 50er-EMA im Bereich von 13.260 Punkten. Aktuell notiert der DAX direkt am Widerstand im Bereich von 13.300 Punkten und nur leicht über dem 50er-EMA. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension. Erst bei einem Anstieg über den 50er-EMA wäre mit einem weiteren Hochlauf im DAX zu rechnen. Solange dem DAX kein nachhaltiger Ausbruch über den 50er-EMA gelingt, ist mit erneut fallenden Kursen und einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends zu rechnen.

Aktuelle Lage