Arcadis erwirbt Giftge Consult und stärkt damit seine Position als Berater und Planer von Übertragungsnetzen

Darmstadt (ots) - Arcadis, das führende globale Planungs- und

Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt,

wächst durch einen wichtigen Zukauf weiter. Mit der Übernahme der Giftge Consult

GmbH, einem Beratungs- und Ingenieurunternehmen für Übertragungsnetze,

Transportwege und Umwelt, stärkt Arcadis seine Position im attraktiven und

wachstumsstarken Sektor der Energiewende. Die Giftge Consult GmbH ist ein

Unternehmen mit 60 Mitarbeitenden, 40 Jahren Marktpräsenz, hervorragendem Ruf

und langjährigen Geschäftsbeziehungen zu den großen deutschen

Verkehrsinfrastruktur- und Übertragungsnetzbetreibern.



Mit dem Erwerb von Giftge Consult verstärkt sich Arcadis im Bereich des

Zukunftsmarktes "Netzausbau" und sichert sich gleichzeitig die Kompetenzen des

Engineering-Dienstleisters in diesem Bereich. Giftge Consult hat einen

exzellenten Namen in der Branche und verfügt über langjährige Erfahrung,

insbesondere in der technischen Planung und Bauvorbereitung. Darüber hinaus

bringt das Unternehmen Kompetenzen mit, über die Arcadis bisher nur in geringem

Umfang verfügte, wie Pipeline-Engineering und hochqualifizierte

Vermessungsleistungen mit moderner Technik. Damit können in Zukunft komplexere

und vielfältigere Leistungen in den Bereichen Übertragungsnetze und

Verkehrstrassen angeboten und die anstehenden Großprojekte noch besser aus einer

Hand bearbeitet werden.