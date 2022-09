Ansuchen von Usha Resources für Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake in Nevada wurde genehmigt

Vancouver, British Columbia / 12. September 2022 – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein auf die Übernahme und Exploration von Rohstoffkonzessionen spezialisiertes nordamerikanisches Unternehmen, das sich vor allem der Erschließung von Batterie- und Edelmetallprojekten im Stadium der Bohrreife widmet, freut sich bekannt zu geben, dass es vom United States Bureau of Land Management (BLM) ein Genehmigungsschreiben zu seinem Ansuchen („Notice of Intent“/„NOI“) für das von USHA in nächster Zeit geplante Bohrprogramm im Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake erhalten hat. Das Unternehmen hat beim BLM einen Reclamation Bond in Höhe von 45.985 USD zur Sicherstellung der Sanierung einer für die Erschließung genehmigten Fläche von 1,27 Acres eingereicht.

Das NOI umfasst ein aus 6 Bohrlöchern bestehendes Programm mit einem Bohrvolumen von 2.700 Metern und einer maximalen Tiefe von rund 600 Metern. Das Augenmerk liegt auf den aussichtsreichsten Lithiumsolezielen, gemessen an den Ergebnissen der geophysikalischen Analyse, an der Erreichbarkeit über Zufahrtsstraßen zur Anlieferung der Bohrausrüstung und am Aufschließungsgrad des Standorts.

USHA befindet sich in der Endphase der Vorbereitungen auf das bevorstehende Bohrprogramm und wird in den kommenden Wochen, in denen die Anlieferung und Montage der Bohrausrüstung im Projekt erfolgt, über die neuen Entwicklungen informieren.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, meint dazu: „Wir von USHA freuen uns sehr, mit den Arbeiten bei Jackpot Lake begonnen zu haben und unseren geografischen Vorteil auf amerikanischem Grund und Boden nutzen zu können. Wir glauben, dass dieses Projekt Teil des Weges ist, den wir in Nordamerika beschreiten müssen, um die heimische Lithiumversorgung zu sichern. Und mit dem Start der Explorationsbohrungen setzen wir den nächsten Schritt zur Erreichung unseres Unternehmensziels, das darin besteht, uns als einer der führenden nordamerikanischen Lithiumproduzenten zu etablieren. Angesichts einer guten Kapitalausstattung gehen wir davon aus, dass das restliche Jahr 2022 für uns ausgesprochen aktiv sein wird, und wir sehen mit Spannung einer geschäftigen und aktiven Feldsaison in Jackpot Lake entgegen, während wir parallel an unseren anderen Projekten arbeiten, unter anderem an dem Nickelprojekt Nicobat.”