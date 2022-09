Es bietet sich eine Short-Position im Bereich des 50er-EMA in Trendrichtung an. EUR/USD hat im bisherigen Handel einen Ausbruch nach oben versucht, ist dann aber doch wieder nach unten abgeprallt und notiert aktuell mit einer bärischen Tageskerze unter dem 50er-EMA. Es könnte ein weiterer Kursrückgang folgen.

EUR/USD wieder am 50er-EMA!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer